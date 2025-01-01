Nevşin Mengü: 2025'te bizi neler beklediğini aşırı yukarı biliyoruz

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Yeni yılın hepimize şans ve güzellikler getirmesini gönülden diliyorum, çünkü buna ihtiyacımız var. 2025’te bizi neler beklediğini ise aşırı yukarı biliyoruz:

Türkiye’de ana gündem maddelerinden biri Yeni Anayasa olacak. Erdoğan hem başkanlık rejimini oturtmak hem de kendi görevi ile ilgili dönem sınırını kaldırmak için yeni anayasa yapmak isteyecek. Enflasyonun ateşi beklenen hızda düşmeyeceği için de bol bol anayasa konuşmamız gerekiyor. İş enflasyonun düşmesi buna bağlıya falan getirilirse de şaşırmam.

…

Anketler Türkiye’nin yarıdan fazlasının ekonominin kötü yönetildiğini düşündüğünü gösteriyor. Çoğunluk geçinemediğini fakirleştiğini belirtiyor. Bu durumun 2025’te pek değişmesi maalesef beklenmiyor.