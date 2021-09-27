Netflix’in bir yapımı daha oyun oluyor

Netflix’in bu ay izleyicilerle buluşturduğu popüler yapımı Kate, video oyunu olarak da piyasaya çıkacak.

Fotoğraf: AA

Netflix yöneticileri daha önce şirketin video oyun sektörüne girme hedefinden bahsetmişti. Pandemi döneminde kullanıcı sayısı rekor kıran Netflix, aşılamayla birlikte evde geçirilen sürenin azalması sonrası ise özellikle ABD ve Kanada’da ciddi abone kaybı yaşadı.

Şirket içeriği video oyunlarıyla desteklemenin yeni abone çekilmesine yardımcı olabileceği görüşünde.

Netflix geçen yıl, PC, İOS, Android ve konsollar için bir diğer popüler yapımı Stranger Things’in oyunun çıkarmıştı.

Netflix özel yapımı Kate ise aksiyon ve macera türünde bir film. Aldığı son işte ölümcül bir şekilde zehirlenen bir suikastçinin, son nefesini vermeden önce ölüm emrini verenlerden intikam alma sürecini işliyor.

24 saatlik bir süreçte geçen yapımın, IMDB puanı ise 6.3.

‘Kate: Collateral Damage‘ isimli yeni video oyununun 22 Ekim’de Steam’de olması planlanıyor.

Lucid Studios tarafından geliştirilen oyun, izometrik bir kamera açısına sahip ve sadece İngilizce dil desteği var.