Diken

Yaramazlara biraz batar!

Netflix’in bir yapımı daha oyun oluyor

Netflix’in bu ay izleyicilerle buluşturduğu popüler yapımı Kate, video oyunu olarak da piyasaya çıkacak.

Fotoğraf: AA

Netflix yöneticileri daha önce şirketin video oyun sektörüne girme hedefinden bahsetmişti. Pandemi döneminde kullanıcı sayısı rekor kıran Netflix, aşılamayla birlikte evde geçirilen sürenin azalması sonrası ise özellikle ABD ve Kanada’da ciddi abone kaybı yaşadı.


Şirket içeriği video oyunlarıyla desteklemenin yeni abone çekilmesine yardımcı olabileceği görüşünde.

Netflix geçen yıl, PC, İOS, Android ve konsollar için bir diğer popüler yapımı Stranger Things’in oyunun çıkarmıştı.

Netflix özel yapımı Kate ise aksiyon ve macera türünde bir film. Aldığı son işte ölümcül bir şekilde zehirlenen bir suikastçinin, son nefesini vermeden önce ölüm emrini verenlerden intikam alma sürecini işliyor.

24 saatlik bir süreçte geçen yapımın, IMDB puanı ise 6.3. 

Kate: Collateral Damage‘ isimli yeni video oyununun 22 Ekim’de Steam’de olması planlanıyor.

Lucid Studios tarafından geliştirilen oyun, izometrik bir kamera açısına sahip ve sadece İngilizce dil desteği var.

Netflix ikinci çeyrekte en çok izlenen orijinal içerikleri açıkladı

SON HABERLER

Meğer erkek filmleriymiş!

Yönetmen Metin Akdemir’in 39. İstanbul Film Festivali ve 57. Antalya Film Festivali’ni sarsan filmi ‘Hayalimdeki Sahneler’i gecikmeli olarak Mubi platformunda izledim. Belgesel seksenler ile doksanlar arasındaki Türk toplumundaki kadın kimliğinin farklılaşmasının sinemadaki izdüşümü olan ‘Dul Bir Kadın’, ‘Kadının Adı Yok’, ‘İki Kadın’ filmlerini kuir ögeler açısından inceliyor.

TTB, 10’dan fazla doktoru soruşturuyormuş

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, ‘yanlış bilgilerle halk sağlığını tehdit eden’ 10’dan fazla doktorla ilgili soruşturma yürütüldüğünü söyledi.

Denizler için kabus senaryosu: ‘Balıklardaki hastalık müsilajı aratacak’

Hidrobiyolog Levent Artüz, Marmara’daki müsilajın denizde neredeyse canlı bırakmadığının altını çizerek, ”Balıklardaki hastalık müsilajı aratacak. İlerleyen zamanlarda balıklardaki hastalığı aratacak başka bir olgu meydana gelecek” dedi. Artüz, Ergene derin deniz deşarjı nedeniyle Karadeniz’i de kaybetmenin eşiğine geldiğimizi söyledi.