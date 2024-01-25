Netflix üyelik seçeneğini ikiye düşürme hazırlığında

Netflix, en ucuz paketi olan ‘temel planı’ tamamen kaldırmaya hazırlanıyor.

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Raninitv‘nin haberine göre Netflix, hissedarlara gönderdiği mektupta ‘temel planı‘ tamamen kaldırmayı planladığını söyledi.

‘Temel plan’ geçtiğimiz yaz ABD’de yürürlükten kaldırılmış, böylece yalnızca halihazırda üye olanların kullanımına kalmıştı. Şirketin planlamasına göre Kanada ve Britanya’da da bahar aylarında temel plan kaldırılacak. Daha sonra diğer ülkelerde de bu karar zamanla uygulanacak. Böylece platformu reklamsız kullanmak isteyenlerin önünde iki seçenek kalacak; iki kişilik ‘standart plan’ ya da dört kişilik ‘premium plan.’

Netflix’in gündeminde reklamlı plan da var. Netflix’in açıklamasına göre yeni üyelerin yüzde 40’ı reklamlı üyelik planını tercih ediyor ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre bu sayı yüzde 70 arttı.

Türkiye’de Netflix seçenekleri ve ücretleri şöyle: