Netflix’ten yılın ilk zammı: En düşük paket 120 lira

Çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Netflix, Türkiye’deki abonelik fiyatlarına yılın ilk zammını yaptı. Buna göre en düşük paket fiyatı 120 liraya yükseldi.

Fotoğraf: AA

Netflix, en son abonelik ücretlerine eylülde zam yapmış ve en düşük paket ‘Temel Plan’ın fiyatı 99,99 liraya çıkmıştı.

Yeni zamla beraber bu plan 119,99 liraya yükseldi.

Platformun en yüksek paketi ‘Özel Plan’ ise 199,99 liradan 229,99 liraya çıktı.

Netflix’in sitesinde yer alan açıklamaya göre bu fiyatlar yeni üye olacaklar için geçerli, mevcut kullanıcılar için fiyatlar aşamalı olarak artırılacak.

“Yeni üye olacak kullanıcılarımız için yeni ücretler geçerli olacak, mevcut üyelerimizin tümü içinse bu değişiklik aşamalı olarak sunulacaktır. Mevcut üyelerimiz plan değişikliği yapmamışlarsa üyelik ücretleri değişmeden 30 gün önce bir e‑posta göndererek bilgilendirme yapacağız.”