Netflix gelecek ay reklamlı üyelik paketini başlatıyor

Dijital yayın platformu Netflix, yaşadığı abone kayıplarının ardından 3 Kasım’da 12 ülkede reklamlı üyelik planını devreye sokuyor.

Fotoğraf: Reuters

BBC’nin aktardığına göre Netflix, yeni ‘Basic with Ads’ (Reklamlı temel) paketini devreye sokuyor. Reklamlı üyelik başlangıç olarak ABD, Avustralya, Brezilya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Meksika, İspanya ve İngiltere’de başlayacak.

Türkiye, bu seçeneğin olacağı açıklanan ilk ülkeler arasında yer almıyor.

Britanya’da bedeli aylık 4,99 sterlin

Britanya’da reklamlı üyeliğin bedeli aylık 4,99 sterlin olacak. Sadece bir cihazda izlenebilen ve HD yayın yapan temel paket ise 6,99 sterlin. İki cihazda izlenebilen ve yüksek kalite HD olanağı sunan standart paketin ücreti 10,99, özel paketin ücreti de 15,99 sterlin.

ABD’de ise reklamlı temel üyeliğin bedeli 6,99 dolar olarak belirlendi.

Her bir saate 4-5 dakika reklam

Reklamlı üyelikte her bir saate 4-5 dakika kadar reklam olacak. Aynı zamanda bu paketin içinde lisanslama tarafındaki pürüzler yüzünden bazı filmler ve diziler yer almayacak.

Şirketin kurucularından olan eş CEO Reed Hastings, daha önceki yıllarda “Netflix’te asla reklam olmayacağını” söylemişti.

Ancak diğer platformların güçlenmesiyle artan rekabet ve şirketin bu yılın ilk yarısında kaybettiği üye sayısının bir milyonu aşması Netflix’i başka çözümler bulmaya itiyor.

The Verge gibi kimi basın kuruluşları bunun artık Netflix’in de neredeyse bir kablolu televizyona dönüşmesine yol açtığı saptamasında bulundu.

Şirket ise yaptığı basın açıklamasında artık her kişiye uygun bir üyelik paketlerinin olduğunu vurguladı.

Diğer platformların da reklamlı üyelikleri bulunuyor

Disney de bu yılın sonunda ABD’de reklamlı üyelik tercihini devreye sokacağını açıklamıştı. Hulu ve HBO Max gibi platformların da reklamlı üyelikleri bulunuyor.