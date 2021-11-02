Netflix Games tüm dünyada erişime açıldı

Online dizi ve film izleme platformu Netflix, bir süredir merakla beklenen oyun sektörüne girişini resmen duyurdu.

Netflix, yeni oyun kütüphanesi ile fiziksel oyunlardan (Floor Is Lava) akıl oyunlarına (The Circle: ABD) kadar çeşitli oyun içeriklerini üyelerine sunacak.

Bugünden itibaren Android bir telefona ve Netflix üyeliğine sahip olan herkes erişime açılan ilk 5 oyunu Netflix üzerinden oynayabilir. Erişime açılan ilk Netflix oyunları şöyle:

Stranger Things 1984

Stranger Things 3: The Game

Shooting Hoops

Card Blast

Teeter Up

Netflix Oyun Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mike Verdu, konuyla ilgili olarak kaleme aldığı blog yazısında, “Tüm üyelerimize hitap edecek bir oyun arşivi oluşturmak istiyoruz” dedi.