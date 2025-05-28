Netflix duyurdu: The Gentlemen 2 çekimleri başladı

Netflix, Britanya ve ABD yapımı ‘The Gentlemen’ dizisinin ikinci sezon çekimlerini başladığını duyurdu.

The Gentlemen. Fotoğraf: Netflix

Netflix haberi X’ten bir videoyla duyurdu: “Yarım kalan işler onlara göre değil. The Gentlemen ikinci sezon çekimleri başladı.”

Yarım kalan işler onlara göre değil. The Gentlemen 2. sezon çekimleri başladı. pic.twitter.com/rrDQRGTd9i — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) May 28, 2025

Yönetmenliğini Guy Ritchie’nin yaptığı dizinin ilk sezonu geçen yıl yayınlanmıştı.

Dizi aristokrat bir aileyi anlatıyor. Edward ‘Eddie’ Horniman (Theo James), babasının ölümüyle birlikte beklenmedik bir şekilde Dük unvanını ve aile mülkünü miras alıyor. Ancak mülkün altında yatan sırrın, Britanya’nın yeraltı suç dünyasıyla bağlantılı bir esrar imparatorluğu olduğu ortaya çıkıyor.

Eddie bu tehlikeli dünyada gezinmeye çalışırken Susie Glass (Kaya Scodelario) liderliğindeki bir suç örgütüyle işbirliği yapıyor.

İhanetler, entrikalar ve güç mücadeleleriyle dolu bu ortamda Eddie, ailesinin mirasını korumak için ahlaki sınırlarını zorlamak zorunda kalıyor.

Dizinin kadrosunda şu isimler (oyuncu-karakter) var: