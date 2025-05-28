Netflix Türkiye'de reji eğitimi veriyor

Dijital içerik platformu Netflix, ‘Türkiye Yetenek Haritası’ projesi kapsamında Manisa’da ‘A’dan Z’ye Reji Eğitimi’ verdi. Projenin bir sonraki durağıysa Hatay.

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Şirketin açıklamasına göre Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Sinema Ofisi işbirliğiyle düzenlenen ‘A’dan Z’ye Reji Eğitimi’ne öğrencilerin yanı sıra genç profesyoneller de katıldı.

Katılımcılar burada içerik üretiminden yönetmenliğe, yapım süreçlerinden kamera arkasına kadar birçok alanda uygulamalı eğitim aldı.

Bu yıl ilk eğitim Konya’da yapılmıştı. Geçen yılsa Ankara, Çanakkale ve Mardin’de eğitim verilmişti. Projenin bir sonraki durağıysa Hatay olacak.

Netflix bugüne kadar Türkiye’de yeni yetenekleri desteklemek amacıyla 40’tan fazla projeye imza attı. Bunlar arasında şu eğitim programları var:

Bahçeşehir Üniversitesi’yle işbirliğiyle ‘Netflix Dizi Yazarlığı Dersi’

Güney California Üniversitesi işbirliğiyle ‘Yaratıcı Yapımcılık Programı’

Anima Okul işbirliğiyle ‘Görsel Efekt Eğitimi’

Tatino Films ve Impact Hub İstanbul işbirliğiyle ‘Netflix Series Lab’



