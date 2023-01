Netflix, 2023’ün Kore yapımlarını duyurdu: Bugüne kadarki en geniş seçki

Netflix, ‘bugüne kadarki en geniş seçki’ olarak duyurduğu, 2023’te yayımlanacak Kore yapımı içeriklerini açıkladı.

The Glory

Hayatta kalma, en popüler dizilerden bazılarında tekrar tekrar karşımıza çıkan bir tema hâline geldi. Bu yıl, ‘Gyeongseong Creature’da 1945’in karanlık günlerinde canavarlarla mücadele ederken, bilim kurgu dizisi ‘Black Knight’ın geçtiği distopik gelecekte zorlukla nefes alacaksınız.

Aksiyon draması ‘Song of the Bandits‘te ise Japon sömürge yönetimi sırasında Joseon’u korumak için savaşırken yine aynı temayla karşılaşacak.

D.P.

The Glory’nin ikinci kısmı Mart’ta geliyor

Öte yandan merakla beklenen diziler ‘Sweet Home’, ‘D.P.’ ve ‘The Glory’nin de bu yıl ekranlara dönüyor.

İntikam temalı dizi The Glory’nin ikinci kısmı Mart’ta yayımlanacak. Dizinin birinci kısmı 82,48 milyon saat izlenerek 2 Ocak haftasında, Netflix’te en çok izlenen İngilizce olmayan dizi olmuştu.

Kore’de yaratık temalı diziler için çıtayı yükselten Sweet Home da genişleyen dünyası ve hikâyesiyle yeniden izleyicilerle buluşacak. Kaçakların peşine düşmeye devam edecek olan D.P. ile birinci sezonun oyuncu kadrosunu tekrar ekranlarda göreceğiz.

Sweet Home

Aşk, entrika, dram

Netflix, bu yıl izleyicilerle yeni aşk öykülerini (‘A Time Called You, Behind Your Touch’ ‘Crash Course in Romance’, ‘Destined With You’, ‘Doona!‘, ‘King the Land’, ‘Love to Hate You‘, ‘See You In My 19th Life‘), toplumsal konuları ele alan entrikalı öyküleri (‘Bloodhounds‘, ‘Celebrity, Mask Girl’), dramayı (‘Daily Dose of Sunshine‘, ‘Queenmaker’, ‘The Good Bad Mother‘) ve kıyamet temalı öyküleri (‘Goodbye Earth‘) buluşturacak.

Carter

Daha fazla film, daha fazla şov

Geçen yıl, Kore yapımı filmler ve şovlar dünya genelindeki izleyiciler arasında giderek daha fazla popülerlik kazandı. Aksiyon gerilim ‘Carter’, geçen yıl en çok izlenen İngilizce olmayan 10 filmden biri olurken, çöpçatanlık temalı reality dizisi ‘Single’s Inferno’ ise şu anda Küresel İngilizce Olmayan Top 10 listesinde.

Single’s Inferno

Netflix bu yıl, Kore yapımı altı filmle koleksiyonunu genişletiyor. Bu yeni filmlerin ilki, 20 Ocak’ta yayınlanacak olan ‘JUNG-E’ olacak. Onu birbiriyle çatışan annelik içgüdülerine sahip profesyonel bir katili konu alan ‘Kill Boksoon’ ve merkezine uyuşturucu çetelerini alan suç temalı aksiyon gerilim filminin devamı ‘Believer 2′ izleyecek.

Yayına girecek diğer filmler; intikam (Ballerin), öğretmen-öğrenci rekabeti (Karşılaşma) ve bilgisayar korsanlığı (Kilitsiz) konularını ele alacak.

Başkaları aracılığıyla farklı deneyimler yaşamayı sevenler ise dayanıklılık (En Güçlü 100, Siren: Survive the Island), zombilere karşı hayatta kalma (Zombieverse), yetişkinliğe geçiş (Nineteen to Twenty) ve akıl oyunları (Şeytanın Aklına Gelmez) temalı reality dizilerle buluşacak.

İki yeni belgesel

Yayımlanacak yeni içerikler arasında iki yeni belgesel de var. ‘Yellow Door: Looking for Director Bong’s Unreleased Short Film’, Oscar ödüllü yönetmen Bong Joon-Ho’nun ilk film serüvenini konu alıyor. ‘Tanrı Aşkına: Kutsal İhanet‘ ise çağdaş Kore tarihinde kendini ‘Mesih’ ilan eden kişileri inceliyor.

Sınırları daha da zorlayacağız

Kore Yapımı İçeriklerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Don Kang, Netflix’in en çok izlenen dizilerinden üçünün Kore yapımı olduğunu anımsatarak şöyle konuştu: “Bu yıl anlattığımız hikâyelerle ve bu hikâyeleri anlatma biçimimizle sınırları daha da zorlayacağız. Netflix, Kore yapımı bu içeriklerle sürükleyici, çeşitlilik gösteren ve mutlaka izlenmesi gereken Kore öykülerinin ilk durağı olmayı sürdürecek. Herkese göre bir dizimiz, filmimiz ve şovumuz.”