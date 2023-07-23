Netanyahu’ya kalp pili takıldı: Türkiye ziyareti iptal

Ameliyat olan ve kalp pili takılan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Türkiye’ye yapacağı resmi ziyaret ertelendi.

Netanyahu’nun ameliyatı İsrail’de tartışmalı yargı reformunun parlamentoda tartışmaya açılmasına saatler kala yapıldı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

73 yaşındaki İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu dün gece yarısı kalp rahatsızlığı nedeniyle Tel Aviv yakınlarındaki Şiba Hastanesi’ne kaldırıldı. Geçen hafta kalbini izlemek için bir görüntüleme cihazı takılan Netanyahu, dün kalp atışında bazı anormallikler görülmesi üzerine yeniden hastanede tedavi altına alındı.

DW Türkçe’nin aktardığına göre doktorlar ‘geçici bir aritmi’ (düzensiz kalp atışı) görüldüğü için Netanyahu’ya kalp pili takılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Operasyon sonrasında Profesör Doktor Roy Beinart “İmplantasyon herhangi bir komplikasyon olmaksızın sorunsuz bir şekilde gerçekleşti. Hayati tehlikesi bulunmuyor” açıklaması yaptı. Beinart Netanyahu’nun ‘kendini harika hissettiğini’ ve günlük rutinine döneceğini belirtti.

Ameliyat olan Netanyahu’nun gelecek hafta Türkiye ve Kıbrıs’a yapmayı planladığı resmi ziyaretler ertelendi. Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada başbakanlığa yardımcısı Adalet Bakanı Yariv Levin’in vekalet edeceği belirtildi.

Netanyahu’nun ameliyatı İsrail’de tartışmalı yargı reformunun parlamentoda tartışmaya açılmasına saatler kala gerçekleşti. Pazartesi günü parlamentoda yapılacak oylama öncesinde ülkede protesto gösterileri dinmiş değil. Netanyahu, ameliyat olmasına rağmen oylamaya katılacağını açıkladı.