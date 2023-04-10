Netanyahu geri adım attı: Savunma bakanı göreve devam edecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha önce görevden aldığını açıkladığı Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın, görevine devam edeceğini duyurdu.

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Gallant, ülkede siyasi krize ve kitlesel protestolara yol açan tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması için hükümete çağrı yapmıştı.

Gallant’ın çağrısına partisi Likud içinden de destek gelirken açıklamalarından bir gün sonra Netanyahu tarafından görevden alındığı duyurulmuştu.

Netanyahu, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesi ve ülkedeki son güvenlik durumuna ilişkin İsrail ordusunun Tel Aviv’deki merkezinde konuştu.

AA’nın haberine göre Savunma Bakanı Gallant’ın görevine devam edeceğini açıklayan Netanyahu, “Caydırıcılığı yeniden sağlayacağız ve bize kalan zararları telafi edeceğiz” dedi.