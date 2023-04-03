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Yaramazlara biraz batar!

Netanyahu, savunma bakanını görevden almayı erteledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant’ı görevden almayı ‘güvenlik gerekçesiyle’ erteledi.

Fotoğraf: AA

Gallant, ülkede siyasi krize ve kitlesel protestolara yol açan tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması için hükümete çağrı yapmıştı.


Gallant’ın çağrısına partisi Likud içinden de destek gelirken, açıklamalarından bir gün sonra 26 Mart’ta Başbakan Netanyahu tarafından görevden alındığı duyurulmuştu.

AA’nın İsrail Kamu Yayın Kuruluşu’ndan (KAN) aktardığına göre hükümete yakın kaynaklar Netanyahu’nun Gallant’ı görevden alma kararını ertelediğini aktardı.

Haberde, ‘güvenlik durumundaki gelişmeler göz önüne alarak, Netanyahu savunma bakanı konusuyla gelecekte ilgilenecek’ ifadelerine yer verildi.

Netanyahu, ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden yol açan yargı düzenlemesini ertelediğini duyurmuştu.

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Akşam Postası / 3 Nisan 2023

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