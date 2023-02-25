İsrail’de ‘yargı darbesi’ pankartı: Erdoğan, Bibi, Humeyni, Putin ve Orban yan yana

Binyamin Netanyahu (Bibi) hükümetinin ‘yargı darbesi’ olarak adlandırılan düzenlemesine karşı düzenlenen protestolarda sekizinci haftaya girildi. Protestocular bu kez düzenlemenin oylanacağı Meclis önündeydi.
Eylemler sırasında açılan pankartta İran rejiminin ruhani ve siyasi lideri Ayatullah Humeyni, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Macaristan Başbakanı Victor Orban yan yana yer aldı.
Netanyahu liderliğindeki sağcı hükümetin Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak’ta Yüksek Mahkeme’nin yetkilerini sınırlandıran ve yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir yasa planladıklarını açıklamıştı.
Bu, yargının kritik yetkilerini Meclis’e devretmesi anlamına geliyor.
Yüksek Mahkeme bu düzenlemeye karşı. Çünkü Meclis’in çıkardığı kanunları bozma yetkisi mahkemenin elinden alınmış olacak.
İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, hükümetin yargı düzenlemesine karşı itirazlarını yazılı olarak iletmiş, kaygılarının güçler ayrılığı, yargının bağımsızlığı ve bireysel hakların korunmasının bozulması üzerinde toplandığını belirtmişti.
Protestolarda yedinci hafta
İsrail’de, Netanyahu hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlayan yasa teklifine karşı başlayan protestolar yedinci haftayı geride bıraktı. Halk bu kez teklifin oylanacağı Batı Kudüs’teki Meclis önünde toplandı.
Meclis önündeki protestocular bir pankart açtı. Pankartta Humeyni, Erdoğan, Netanyahu, Putin ve Orban yan yana yer aldı