İsrail seçimleri: Netanyahu liderliğindeki blok hükümeti kuracak sayıya ulaştı

İsrail’deki sandık çıkış anketlerine göre eski Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağ blok Mecliste hükümeti kurabilecek sandalye sayısına ulaştı.
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Yaramazlara biraz batar!
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