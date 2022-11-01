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Yaramazlara biraz batar!

İsrail seçimleri: Netanyahu liderliğindeki blok hükümeti kuracak sayıya ulaştı

İsrail’deki sandık çıkış anketlerine göre eski Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağ blok Mecliste hükümeti kurabilecek sandalye sayısına ulaştı.

Netanyahu (sağda). (Fotoğraf: Reuters)

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