Netanyahu'nun eşine 'yargılama sürecine müdahale'den soruşturma

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu hakkında ‘yargılama sürecine müdahale ettiği’ iddiasıyla soruşturma açıldı.

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Binyamin Netanyahu 2024 Aralık’ta rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla mahkemeye çıkarak ifade vermişti.

Diğer taraftan yine aralıkta İsrail’in Kanal 12 televizyonu, Sara Netanyahu’nun, eşi hakkındaki davanın ‘önemli tanıklarını korkutmaya’ ve yolsuzluk soruşturmasına bakan ‘başsavcı aleyhine gösteriler organize etmeye’ çalıştığını gösteren cep telefonu mesajlarını yayınlamıştı.

Bunun üzerine söz konusu iddiaların soruşturulmasını isteyen bir milletvekilinin talebi üzerine savcılık Sara Netanyahu hakkında soruşturma açtı.

Netanyahu ve eşi, siyasi çıkarlar karşılığında milyarder iş insanlarından puro, mücevher ve şampanya gibi lüks hediyeler kabul etmekle suçlanıyor.

Sara Netanyahu 2019’da da başbakanlık konutunda tam zamanlı bir aşçı olduğu halde dışarıdan 50 bin dolarlık yemek siparişi verdiği için kamu kaynağını kötüye kullanmaktan suçlu bulunmuş, para cezasına çarptırılmıştı.