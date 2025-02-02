Netanyahu: Trump'la Ortadoğu haritasını yeniden çizebileceğimize inanıyorum

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’la çalışarak Ortadoğu haritasını yeniden çizeceklerine inandığını söyledi

Netanyahu ve Trump. Fotoğraf: AA

Netanyahu, Trump’la görüşmek için Washington’a yapacağı ziyaret öncesi havaalanında açıklamalarda bulundu.

Hamas ve Hizbullah’a karşı saldırılarıyla Ortadoğu’nun çehresini değiştirdiğini öne süren Netanyahu, bu kararlarla haritayı yeniden çizdiklerini savundu.

Netanyahu, “Fakat Trump’la yakın çalışarak haritayı daha da iyi bir şekilde yeniden çizebileceğimize inanıyorum” dedi.

Washington’da önemli bir görüşme yapacağını belirten Netanyahu, Trump’ın ilk döneminde ‘öncülük ettiği’ ‘Abraham Anlaşmaları’nı hatırlatarak şöyle konuştu:

“İsrail ve Ortadoğu için önemli sonuçlar doğurmuştur.”

Netanyahu, Witkoff’la da görüşecek

Netanyahu, Trump’la görüşmek için bugün ABD’ye hareket ediyor.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu’nun Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşama müzakereleri kapsamında Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’la da görüşeceğini açıklamıştı.