Netanyahu Refah saldırısını erteledi

Tüm uyarılara rağmen sık sık Gazze’nin güneyindeki Refah kentine saldıracağını tekrarlayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bu planını ertelediği bildirildi.

Fotoğraf: AA

İsrail’in ağır saldırıları nedeniyle 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de en az 33 bin kişi yaşamını yitirdi.

Yerlerinden edilen ve kıtlıkla karşı karşıya bulunan Filistinliler Gazze’nin güneyindeki Refah kentine sığındı. Buradan başka gidecek yerleri kalmadı. Mısır da Refah sınır kapısından geçişlere izin vermiyor.

Bu nedenle olası bir saldırının ağır sonuçları olacağından endişe ediliyor ama Netanyahu sık sık burası için saldırı sinyali veriyordu.

Netanyahu son olarak ‘zafer’ için Refah’a saldırının gerekli olduğunu savunmuş ve “Bu olacak, bir tarih var” demişti.

Ancak İsrail devlet televizyonu KANN’a göre Netanyahu bu planından vazgeçti.

Ertelemenin nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

İran bu ay başında Suriye’deki büyükelçilik binasını vuran İsrail’e karşı dün gece ‘misilleme’ saldırısı başlatmış, İsrail’e yüzlerce insansız hava aracı (İHA) ve füze atılmıştı. Ancak İran ‘Şimdilik bu kadar’ mesajı verince gerilim korkulanın aksine düşmüştü. İsrail’in İran’a nasıl bir karşılık vereceği merak ediliyor.