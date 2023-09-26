Netanyahu geliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Türkiye’ye gelebileceğini söyledi.
Azerbaycan dönüşü soruları yanıtlayan Erdoğan, şöyle dedi: “Zannediyorum ekim-kasım gibi Netanyahu’nun hastalık nedeniyle ertelenen Türkiye ziyareti yapılır, en uygun zamanda yapılması için görüşme trafiği sürüyor.”
Netanyahu, 29 Aralık 2022’de yeniden İsrail başbakanı olmuştu. Temmuz 2023’teyse Netanyahu’ya kalp pili takıldığından dolayı İsrail başbakanının Türkiye ziyareti iptal edilmişti.
Erdoğan, başbakanlığı döneminde Netanyahu’yu sık sık ağır sözlerle eleştirmiş, Netanyahu da altta kalmamıştı.
Netanyahu’ya kalp pili takıldı: Türkiye ziyareti iptal
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