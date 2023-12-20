Netanyahu: Duracağımızı düşünenlerin gerçeklikle bağlantısı yok

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’deki savaşın sonuna kadar süreceğini belirterek, “Duracağımızı düşünenlerin gerçeklikle bağlantısı yok” dedi.

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ABD’nin İsrail ordusuna Gazze’deki saldırılarını bitirmesi için yıl sonuna kadar süre verdiği öne sürülmüştü.

AA’nın haberine göre Netanyahu, savaşı sonuna kadar sürdüreceklerini belirterek şunları kaydetti:

“Hamas ortadan kaldırılıncaya kadar, zafere kadar devam edecek. Duracağımızı düşünenlerin gerçeklikle bağlantısı yok. Hamas’ın ortadan kaldırılması, rehinelerimizin serbest bırakılması ve Gazze tehdidinin ortadan kaldırılması yönünde belirlediğimiz tüm hedeflere ulaşana kadar mücadeleyi bırakmayacağız.”

Netanyahu, devamında “Hamas’a cehennem ateşiyle saldırıyoruz. Sadece iki seçenekleri var: teslim olmak ya da ölmek” dedi.