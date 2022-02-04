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Yaramazlara biraz batar!

Nestle, cam parçaları tespit edilen çikolataları piyasadan çekti

Nestle firmasının, Güney Afrika’da piyasaya sürülen ve içinde cam parçacıkları bulunduğu tespit edilen KitKat çikolatalarını piyasadan çektiği bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Nestle Güney Afrika’nın açıklamasında kalite ve güvenlik kontrolü sırasında bazı KitKat çikolatalarında küçük cam parçalarının tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.


Açıklamada, önlem olarak içinde cam tespit edilen serilerin piyasadan çekildiği belirtildi.

AA’nın aktardığına göre seri numaraları paylaşılan ürünleri satın alan müşterilerin, bu ürünleri iade etmesi tavsiye edildi.

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