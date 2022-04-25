Nesli tükenme tehlikesi altındaki yaban keçileri Munzur Vadisi’nde görüntülendi

Tunceli’de, nesli tükenme riski taşıdığı için koruma altına alınan yaban keçileri, Munzur Vadisi Milli Parkı’nda objektiflere yansıdı.
Munzur Vadisi Milli Parkı, il merkezinden başlayarak Ovacık ilçesine kadar uzanıyor.
Yaklaşık 42 bin hektar alan üzerine kurulu parkta, bozayı, kurt, vaşak, tilki, su samuru, yaban domuzu, baykuş, kızıl şahin gibi canlılar yaşıyor.
Avlanması yasak olan yaban keçileri de parkın sakinlerinden. Bir grup yaban keçisi ormanlık alanda beslenirken görüntülendi.
Görüldüklerini ve izlendiklerini fark eden keçiler kayalıklara tırmanıp gözden kayboldu.