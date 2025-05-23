Nesli tükenen kuşların ve unutulmuş çalgıların sesi 'Miras' albümünde bir araya geldi

Kuş Kolektifi’nin, Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı desteğiyle hazırladığı ‘Miras’ albümü, Dünya Biyoçeşitlilik Günü’nde yayınlandı.

Proje, nesli tehlikedeki 31 kuş türünün sesini, kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel çalgılarla bir araya getiriyor.

Görsel: Kuş Kolektifi

‘Ekolojik ve kültürel mirasa sahip çıkma çağrısı’

Kuş Kolektifi’nin kurucusu Yaz Güvendi’nin yürüttüğü albümde, urkeklikten elmabaş patkaya kadar pek çok kuşun çağrısı çeng, ruzba, kam davulu gibi çalgılarla buluşarak özgün bestelere dönüştü.

Beş parçadan oluşan albüm, Türkiye’nin orman, dağ, bozkır, sulak alan ve deniz ekosistemlerini sesle anlatıyor.

Her parça bir kuşun çağrısıyla başlıyor, o çağrı bir geleneksel enstrümanda karşılık buluyor.

Kara ağaçkakan. Fotoğraflar: Cenk Polat

Albüm, doğayla kültür arasında işitsel bir köprü kurarken bir farkındalık ve belgeleme çalışması da sunuyor.

Kam davulu

Rebab.

Besteler Akın Orbay, Can Saka, Kerem Feyzi, Murat Küçükarslan ve Turgut Mavuk’a ait. Projeye Doğa Derneği, WWF-Türkiye, Roots & Shoots Türkiye ve Yuvam Dünya da destek verdi.

Müzik Araştırmacısı Murat Küçükarslan, “Çeng, kopuz, rebab, kam davulu ve ruzba gibi köklü çalgılarla, kuş seslerini yan yana getirerek her biri ayrı bir kültürel hafızayı taşıyan besteler ortaya çıkardık” dedi.

Besteci Akın Orbay’sa parçasında yavrusunu beslemek için binlerce kilometre yol kat eden Yelkovan kuşunun göç yolculuğunu müzikle anlatmaya çalıştığını söyledi.

Yelkovan.

Güvendi de “Miras, yalnızca işitsel bir deneyim değil, hem ekolojik hem de kültürel mirasımıza sahip çıkma çağrısı” dedi.

‘Miras’ albümüne tüm dijital müzik platformlarından ulaşılabiliyor.