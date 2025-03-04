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Yaramazlara biraz batar!

Nesli tehlikedeki bir tepeli pelikan vurularak öldürüldü

Nesli tehlikedeki türlerden tepeli pelikan Aydın’ın Söke ilçesinde ölü bulundu.

Fotoğraflar: Ekodosd

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’nin (Ekodosd) açıklamasına göre ölü pelikan bulunduğu ihbarı üzerine dernek başkanı Bahattin Sürücü Büyük Menderes Nehri kıyısına gitti.


Sürücü, kuşun sol kanadının altında bir yaranın olduğunu ve silahla vurulduğunu değerlendirdiklerini belirtti.

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş, ‘Pelecanus crispus’ türü pelikanın neslinin tehlikede olduğunu söyledi.

Onmuş şunları söyledi:

“Bu önemli kuş türü Büyük Menderes Deltası’nı üreme ve barınma, Büyük Menderes Nehri, Bafa Gölü ve Azap Gölü’nü beslenme amacıyla kullanmaktadır.

Tepeli pelikan doğa koruma için bayrak tür sayılan nadir kuşların başında gelir. Tepeli pelikanlar kuş gözlemcileri için çok önemli bir kuş türüdür.

Dünyada bir pandayı görmekle, bir kuş gözlemcisinin bir pelikanı görmesi eşdeğerdir. Tepeli pelikanların korunması zorunludur, bu konuda herkes gerekli duyarlılığı göstermelidir.”

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