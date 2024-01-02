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Yaramazlara biraz batar!

Nergis Şimşek: 2024’te beklenen düzenlemeler

  • 8 Eylül 1999 öncesi çalışmaya başlayanlar yani EYT’liler için yaş koşulu kaldırılmakla birlikte 3600 günle emeklilik için 50 ve 55 yaş koşulu getirilmedi. Eksik olan EYT düzenlemesinin yeniden revize edilmesi.
  • EYT düzenlemesinin 23 yıllık bir gecikme ile yürürlüğe girmesi, 9 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar için emeklilik koşullarında mağduriyet yarattı. Bir günlük farkla emeklilik koşulları arasında uçurum oluştu. Dolayısıyla, 9/9/1999 sonrası çalışmaya başlayanlarla ilgili mutlaka yeni bir kademeli yaş veya Türkiye gerçeklerine uygun emeklilik yaş ve prim günlerinin belirlenmesi.
  • Emeklilere bağlanacak aylıkların insan onuruna yakışır şekilde yaşamaya imkân verecek düzeye getirilmesi için sade, anlaşılır, adil ve tek bir aylık hesaplama sisteminin getirilmesi.
  • Aynı prim ödeme gün sayısı ile kazançlara sahip oldukları halde, farklı tarihlerde emekli olmaları nedeniyle aylık miktarları değişen emekliler için intibak düzenlemesi yapılması. Alt sınır aylığı uygulamasının kaldırılması.

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Dünya Bankası Türkiye’nin büyüme tahminini düşürdü

Dünya Bankası Türkiye ekonomisinde bu yıl yüzde 3 ve gelecek yıl yüzde 3,6 büyüme beklediğini açıkladı. Banka daha önceki tahmininde Türkiye ekonomisinin 2024’te yüzde 3,1 ve gelecek yıl yüzde 3,9 büyüyeceğini belirtmişti.