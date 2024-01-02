Nergis Şimşek: 2024’te beklenen düzenlemeler

- 8 Eylül 1999 öncesi çalışmaya başlayanlar yani EYT’liler için yaş koşulu kaldırılmakla birlikte 3600 günle emeklilik için 50 ve 55 yaş koşulu getirilmedi. Eksik olan EYT düzenlemesinin yeniden revize edilmesi.
- EYT düzenlemesinin 23 yıllık bir gecikme ile yürürlüğe girmesi, 9 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar için emeklilik koşullarında mağduriyet yarattı. Bir günlük farkla emeklilik koşulları arasında uçurum oluştu. Dolayısıyla, 9/9/1999 sonrası çalışmaya başlayanlarla ilgili mutlaka yeni bir kademeli yaş veya Türkiye gerçeklerine uygun emeklilik yaş ve prim günlerinin belirlenmesi.
- Emeklilere bağlanacak aylıkların insan onuruna yakışır şekilde yaşamaya imkân verecek düzeye getirilmesi için sade, anlaşılır, adil ve tek bir aylık hesaplama sisteminin getirilmesi.
- Aynı prim ödeme gün sayısı ile kazançlara sahip oldukları halde, farklı tarihlerde emekli olmaları nedeniyle aylık miktarları değişen emekliler için intibak düzenlemesi yapılması. Alt sınır aylığı uygulamasının kaldırılması.