‘Nerede olsa kendini belli eden’ bal yaylada tatlanıyor

Siirt’in Pervari ilçesinin coğrafi işaret sahibi balının ‘tatlanması’ için mesai başladı.

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Pervari balı zengin floraya sahip bin 700 rakımlı Çobanören Yaylası’nda üretiliyor. Tadı ve aromasıyla ilgi gören karakovan balını üretimi için büyük emek sarfediliyor.

Dört ay önce Çobanören Yaylası’na giden üretici Muhammed Haşim Acar, Pervari balını binbir emekle 100 kovanda üretiyor.

Dedelerinden miras

Dedesinden babasına ondan da kendisine miras kalan mesleği sürdüren Acar ve diğer üreticiler tüm gün yaylada arıların bakımını yapıyor.

Sipariş üzerine yurt içine ve yurt dışına gönderdiklerini aktaran Acar, ”Ekmeğimiz, her şeyimiz baldan geliyor” diyerek balın onlar için önemini anlatıyor.

Bir başka üretici Mehmet Koyuncu da kentin serin yerlerinden olan yaylanın bitki örtüsü açısından çok zengin olduğunu vurgulayarak devam ediyor: “Dört ay önce kovanlarımızı buraya getirdik. Şu anda balımız yaylada tatlanıyor. Hasat zamanı başka bölgeye götüreceğiz. Hasadı kasım ayında yapacağız. Pervari balı organik bir bal ve herkese tavsiye ediyoruz.”

‘Kendini belli eder’

Siirt Bal Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Nezir Çetin, üreticilerin yılın sıcak dönemlerinde ildeki serin yaylaları tercih ettiğini belirterek, “Hava çok sıcak, nem olmadı. Nem olmayınca rekolteyi düşük bekliyoruz. Hiçbir bölgede böyle bir bal yok. Tadı ve rengi bütün ballardan farklı. Nerede olsa tadından kendini belli eder” diyor ve piyasadaki sahtelerine karşı tüketicileri uyarıyor.