Necmettin Batırel: Faiz düştüğü zaman sonuçta enflasyon düşer

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Faiz düştüğü zaman üretici firmaların kredi maliyetleri, yani finansman giderleri de düşer. Maliyetler azalınca, firmalar fiyatları aşağı çeker (ya da hiç artırmaz) sonuçta enflasyon düşer. Maliyet tarafından bakıldığında faiz düşüşü enflasyonu aşağı çeker. Peki faiz düşünce TL değer kaybeder ve kurlar yükselirse maliyet artmaz mı? Normal şartlarda evet.

Ama Merkez Bankası bunun önceden tedbirini aldı, Kur Korumalı Mevduata, faizleri düşürerek son verdi. Ayrıca piyasadan yeni yılda döviz alım ve satımı yapmayacağını açıkladı. Yani kurlarda artış değil tam tersi gevşeme kapısını açtı. Dolayısıyla faiz düşüşü kurları yükseltmeyecek, aksine aşağı çekecek. Bu durumda yurt dışından gelen yatırım artacak. Cari açık daralacak. Firmaların kur maliyeti azalacağı için enflasyon düşecek.

ABD’nin yetiştirdiği en büyük ekonomist Irvıng Fisher’in teorisine göre: “Bir ülkede gerçekleşen faiz oranları ve enflasyon oranları bire bir birlikte hareket etmektedir.” Ayrıca reel faiz oranları ile beklenen enflasyon oranının toplamı nominal faiz oranlarını vermektedir…

Özetle, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz düşerse enflasyon da düşer görüşü doğru. Türkiye’de üretici fiyatları geriliyor tüketici fiyatları artıyor. Neden? Çünkü üretici firmalar aşırı zam yaparak yüksek kazanç peşinde koşuyor. Gıda marketlerinin 2024 kârı göz kamaştırıyor. Bunlar ayrıca toptan aldıkları ürünlerin bedellerini 3 ay sonra ödedikleri için bankadan yüksek faiz geliri elde ediyor…

Necmettin Batırel’in yazısı