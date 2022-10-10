Necati Özkan: Seçim sonuçlarını etkileyecek ‘mıntıka temizliği’ riski

Yaklaşan seçimlerde en az dört stratejik alanda sonuçları etkileyecek mıntıka temizliği riski görüyoruz:

Sansür yasası: İktidar yasa marifetiyle seçmen iradesinin özgürce oluşmasının önünü kesmek istiyor. Seçmenin oy hakkına tecavüz ediyor. Tek başına bu yasa hazırlığı bile çok önemli bir mıntıka temizliği ve seçimleri gayri meşru kılma girişimidir. Bu antidemokratik girişime geçit vermemek için güçlü bir cephe oluşturulmalıdır.

Kıdemsiz hâkimler: Nisan 2022’de yapılan değişiklikle “kıdemli hâkim” zorunluluğu kaldırılarak ilçe ilçe seçim kurullarına kurayla kıdemsiz hâkim atanacak. Bu durum daha önce yaşamadığımız çok önemli bir güvenlik sorunu olacak.

Yabancı seçmenler: Muhalefet sözcüleri her ne kadar yabancı seçmenlerin ihmal edilebilir oranda olduğunu söylese de veri analitiği platformu Polimetre, sadece İstanbul’da 300 bini aşkın yabancı seçmenin var olduğunu kanıtlıyor. Polimetre’nin kurucusu Günal Ölçer, tüm Türkiye ölçeğinde yabancı seçmen tespitini yapmaya devam ettiklerini, sayının an itibarıyla 1 milyonu geçmiş olabileceğini söylüyor. Ölçer’e göre “Esas bomba seçimlere üç ay kala açıklanacak listelerde olacak”.

Yeni seçmen sayıları: Polimetre’nin yayımladığı bir rapora göre 2023’te ilk kez oy kullanacak seçmenler 4 milyon 136 binden fazla olamayacak. Rapor Türkiye’de 2014’ten bu yana yapılan seçim verilerine dayanıyor. Günal Ölçer, “YSK’nin 2019 Yerel Seçimleri öncesi ve Haziran 2022’de ilan ettiği 2 listeyi kıyasladığımızda yaşa bağlı olarak seçme hakkı elde eden vatandaşlarımız ortalama ayda 72 bin-73 bin kişi. Bu yüzden ortalıkta dolaşan 7-7.5 milyon yeni seçmen olacağı sözleri ve verileri yeni bir seçim güvenliği sorunu olabilir” diyor.*

Necati Özkan’ın yazısı