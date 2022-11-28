Necati Özkan: Muhalif liderler organize belirsizlik ortamını deşifre etmeli

Altılı masa ve diğer demokratik muhalefet bileşenleri kalan kısa zamanı hata yapmadan, seçmen beklentilerini dikkate alarak yönetmek zorundadır. Liderlerin vereceği kararlar, birlikte atacakları adımlar tüm bu gidişattaki bulutları dağıtmalı, umudu ve değişime olan toplumsal inancı motive edebilmelidir. Muhalif liderler yaratılmaya çalışılan organize belirsizlik ortamını deşifre etmeli, güvenlik ve endişenin, özgürlük ve demokrasiden vazgeçmeye neden olmasını engellemelidir.

Bu yapılabilirse Türkiye seçmeni dünyaya ilham olacak bir irade sergilemeye hazır. Bu yapılabilirse bu topraklarda özgür, adil ve demokrat bir rejim mümkün olabilir.

Necati Özkan’ın yazısı