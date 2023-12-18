Necati Doğru: Merkez Bankası başkanı aslında Erdoğan’a seslendi

Merkez Bankası Başkanı’nın sesini duyurmak istediği asıl kişi halk, vatandaş, gazete okuru değil. Aslında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslendi. Anlayana! Şunu demek istedi: Kesintisiz 22 yıllık iktidarınız boyunca saysan 100’i geçer; program yapma, paket açıklama, düzenleme çıkarma, dış parayı çekme, kara para aklama, vergi borcu erteleme, kaçak imara af çıkarma, ihracatı destek, ithalatı teşvik, T.C. vatandaşlığını döviz karşılığı satma kararları çıkardınız. 22 yılda; 22 Bütçe Kanunu yapıp, 22’sine de uymayıp, hep açık vererek yılları yiyip tükettiniz. Sonunda ekonomiyi altına kaçırmış halde yeniden temizlettirmeye mecbur kaldınız. Beni çağırdınız! Mehmet Bey’i aldım. Geldim. Temizlemeye başladık. Sakın ha! Bozmayın!
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