Necati Doğru: Erdoğan’ın bu saygısız bağırtının yapılacağından haberinin olmaması mümkün mü?

Her 10 Kasım’da, her 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, her 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda törenler sırasında bu topluluk; “Her yer Tayyip…” bağırtısıyla haber oluyorlar. Terbiyesizlik. Soysuzluk. Çok çirkin. AKP gibi meydanları bilen, kitleleri hareket geçirip yönetmesini ve eylem içinde eğitmesini beceren bir parti ve onun lideri olarak Tayyip Erdoğan’ın bu çirkin, soysuz, saygısız bağırtının yapılacağından haberinin olmaması mümkün mü? Meydanlara, törenlere, salonlara, açık ve kapalı mekanlara kimlerin geleceğini, neleri bağırıp neleri alkışlayıp, neleri yuhalayacaklarını bilen, örgütleyen, planlayan, projelendiren bir lider.

Necati Doğru’nun yazısı