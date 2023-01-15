Necati Doğru: Dursun Çaltı iki defa kurşun yağmuruna tutuldu

12 yıl önce 2011’de bu mahallerin adı; Emniyet Evleri idi. Üç katlı-dört katlı- en yükseği beş katlı bahçeli evler vardı. Yani bu mahallede en fazla 15 metre yükseklikte binanın yapılmasına imar izni verilebiliyordu. İstanbul’da ise şehir rantı en fazla bu bölgede artıyordu. İktidar Partisi AKP’nin Bitlis Milletvekili bu mahallede 261 metre yükseklikte yani 80 kattan fazla yükseklikte gökyüzünü delen bir alış-veriş merkezi bina dikti. İmar iznini iktidar Partisi AKP’nin o yıllarda İstanbul Anakent Belediye Başkanlığı yapmakta olan yönetiminden ve ruhsat iznini de yine iktidar partisi AKP’nin belediye başkanlığını yapmakta olan Kağıthane Belediyesi’nden aldı.

O yıllarda Belediye Meclis üyeliği yapmakta olan ve doğma büyüme bu bölgenin çocuğu Dursun Çaltı; “yapmayın, etmeyin İstanbul’un bu bölgesini bu kadar yüksek bina-beton yığını ile doldurmayın, İstanbul nefes alamaz hale geliyor…” diye karşı çıkıyor, mahkemelere baş vuruyor, toplumsal vicdani harekete geçirmeye çalışıyordu. Dursun Çaltı iki defa kurşun yağmuruna tutuldu, ayağı sakat kaldı.

Necati Doğru’nun yazısı