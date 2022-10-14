Necati Doğru: Bu malzemeyi Kılıçdaroğlu’na Erdoğan bizzat kendi elleriyle verdi

New York’ da! Kaldırımda durdu. Tayip Erdoğan’ın oğlu ile kızının yönetimde olduğu TÜRKEN Vakfı’nın Türkiye’den Kızılay aracı yapılarak aktarılan dolarlar ile Dünyanın en pahalı caddesinde diktiği gökdelenin videosunu çekti ve Anadolu halkına seslendi: “Tanıdığım bir ailenin gökdelenine hayırlı olsuna geldim.” Boston’da! Üniversite’ye gitti! Türkiye izlesin diye video çekti; “Partizan siyaseti ortadan kaldıracağız. Siyaseti kirlilikten, rüşvetten, kişi zengin etmekten arındıracağız” dedi. ABD’de çiftlik de vardı. Kılıçdaroğlu çiftliğe gidip video çekmeye ve “bu çiftlik kaç milyon dolara kimin için alındı?” diye sormaya vakit ayırmadı.

Kılıçdaroğlu, ABD gezisinden “içe propaganda malzemesi” çıkarttı. Bu malzemeyi Kılıçdaroğlu’na Tayyip Erdoğan bizzat kendi elleriyle verdi. Dün yediğin hurma!

Necati Doğru’nun yazısı