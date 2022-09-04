Necati Doğru: Bu içeriği temizleme gücü 20 yıllık AKP iktidarında yok

Özetle lağımın içi: Ahlaksız politikacı. Ahlaksız bürokrat. Ahlaksız işadamı. Bu içeriği temizleme gücü 20 yıllık AKP iktidarında yok. Muhalefetin özellikle CHP’nin “bu ahlaksız üçlüyü dağıtacak ve lağımların kökünü kazıyıp bitirecek modeli” nedir? Muhalefet açıklamalı. Lağımı nasıl kurutacak? Türkiye’nin geldiği sefil noktaya bak; mafya lideri Sedat Peker, Cerrahi Profesör Doktor Sedat Peker oldu, elinde neşter cerahat patlatıyor. Böyle bir ülkede çok pahalı binalara yerleşmiş süslü finans merkezi yapsan ne yazar!

Necati Doğru’nun yazısı