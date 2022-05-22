Necati Doğru: Boğaziçi örnek oldu

Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenciler ve öğretim üyelerinin birlikte başlattığı; “atanmış rektör değil seçilmiş rektör istiyoruz. Üniversitemizi dünya ölçüsünde başarılı kılan ve bugünlere taşıyan değerlerin korunmasını talep ediyoruz” direnişi 500 gününü doldurdu.

Boğaziçi örnek oldu. Buz kırıcı. Bayrak taşıyıcı oldu. Önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin ihtiyacı olan “Üniversite Reformu” yapılınca Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve öğretim üyelerinin dile getirdiği “değerlerin” yol gösterici olacağına inanıyorum.

Necati Doğru’nun yazısı