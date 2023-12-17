Necati Doğru: Adı yeni dönem, vurulan eski neşter

Cumhurbaşkanı da bülbülleri duydu ve “evet dezenflasyon sürecine en hızlı şekilde girdiğimizi gördük” diyerek halkı “bülbül ötümlü pişkinliği” desteklemeye çağırdı. Cumhurbaşkanı; “faiz günah” diyordu. Yeni bülbüller; “faiz sağlıktır- şifadır- cana candır” diye ötmeye başladılar. Cumhurbaşkanı; “faiz günahtır” ayetini unuttu. Gazeteci Ahmet Bey ile gazeteci Abdülkadir Bey de “bülbül ötümlü buldumcuk” yazılarıyla halkın kulağını açmaya koyuldular. Adı yeni dönem. Vurulan eski neşter. Her döviz krizine girişte denenenleri yeniden deneyen; sıcak parayla kucaklaşma döneminde; “Bülbülleri sürekli öten fakat halkı bülbül sesini duyamayacak kadar ağır bir sağırlaşmaya uğratılmış” günlerden geçiyoruz. Batışı durdurduk. Dış parayı bulduk. İyiye gidiyoruz. Dünyanın sıkışmış ekonomilerine (Türkiye gibi) yüksek faizle para satanların toplantısı İspanya’da yapıldı. Hazine Bakanı Mehmet Şimşek bu toplantıya gitti, dönüşte; “tur çok verimli, çok faydalı, çok umutlu geçti” diyerek duyurdu. Koptu geliyorlar. Dolarları getiriyorlar. Sadece Arap Körfezi’nden gelmiyor, ABD’den de AB’den de, Asya’dan da dolarlar geliyor.
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