Necati Doğru: Adalet sarayı çatladı

Deprem alttan vurdu, Düzce’de Adalet Sarayı’nın alın damarı çatladı. Adalet Bakanı, “binanın ana yapısı sağlam, dış sıvasındaki döküntüler normal” türünden üfürük sözler söyledi. Kıvraklık. Esneme. Döneklik. Ve tutarsızlık. Tutarsızlığı; özel şekillendirilmiş nervürlü demir, PVC pencere, çelik kapı, ısıya dayanıklı çift camdan yeni binalar bile kaldıramıyor. Adalet sarayı çatladı. Depremden dediler. Depremden değil. Adaletsizlikten.

Necati Doğru’nun yazısı