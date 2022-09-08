Nebati umutlu: Dualarınızla enflasyonun üstesinden geleceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “İddia ediyoruz bu enflasyon belasının üstesinden gelecek olan da biziz. Attığımız adımlarla sizlerin duasıyla, iş dünyasının müthiş performansıyla, aldığımız tedbirlerle bu işin üstesinden geleceğiz” dedi.

Fotoğraf: YouTube

AKP’nin Isparta İl Başkanlığı ziyaretinde konuşan Nebati, iş dünyasıyla buluştuğunu, esnafı ziyaret ettiğini belirterek kentte ‘güler yüzle karşılandığını’ iddia etti.

Nebati, dolar 18’in üzerine çıkmasına rağmen kur korumalı mevduat hesabıyla Türkiye’deki dövizi kontrol altına aldıklarını savundu.

‘Önümüzde enflasyon sorunu var’

AA’nın haberine göre önlerinde enflasyon sorunu olduğunu belirten Nebati, şunları söyledi: “Biz iddia ediyoruz ve diyoruz ki bu enflasyon belasının üstesinden gelecek olan da biziz. Biz yüksek enflasyonu bu ülkeden defedecek iradeye sahibiz, yol ve yöntemlerimiz belli. Attığımız adımlarla, sizlerin duasıyla, iş dünyasının müthiş performansıyla aldığımız tedbirlerle bu işin üstesinden geleceğiz.”

TÜİK, enflasyonun ağustosta yıllık bazda yüzde 80,21, aylık bazdaysa yüzde 1,46 arttığını açıklamıştı. TÜİK’e göre ağustosta üretici fiyatları aylık bazda yüzde 2,41 artarken, yıllık artış 143,8 oldu.

Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göreyse yıllık enflasyon yüzde 181, aylık enflasyonsa yüzde 5,86 arttı.