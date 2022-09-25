Nebati, Prens Selman’la görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’la görüştü. Görüşmeye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

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Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından Ankara’yla Riyad arasındaki diplomatik ilişkiler bozulmuştu. Erdoğan, Suudi Arabistan hükümetinin ‘üst düzey’ yetkililerini Kaşıkçı’nın öldürülmesi talimatını vermekle suçlamıştı. Ayrıca Suudi Arabistan mahkemelerini eleştirerek tahrifat endişesiyle Türkiye’de yürütülen davaya ilişkin kanıtları paylaşmayı reddetmişti ancak, Türkiye ekonomisi zora girince işler değişmiş; hükümet, Kaşıkçı davasını Erdoğan’ın daha önce öldürmekle suçladığı Suudi Arabistan’a devretmişti.

Erdoğan, son dönemde yeniden sıcak ilişkilerin kurulduğu Suudi Arabistan’a nisanda ziyarette bulunmuş, Veliaht Prens Selman da haziranda Türkiye’ye gelmişti.

Saray’da yapılan görüşmelerin ardından yayımlanan ortak bildiride, iki ülkenin karşılıklı ticaretin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi imkanlarını, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin kolaylaştırılmasını ve önündeki zorlukların üstesinden gelinmesini, yatırım fırsatlarının araştırılması ve çeşitli alanlarda somut ortaklıklara dönüştürülmesi için iki ülkenin kamu ve özel sektöründeki iletişimin artırılmasını ele aldıkları belirtilmişti.

Nebati de görüştü

AA’nın haberine göre, Veliaht Prens Selman ile Bakan Nebati’nin Cidde’deki Al-Salam Sarayı’nda gerçekleşen görüşmesine, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarının doğruladığı görüşmede, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkiler ele alındığı belirtildi.