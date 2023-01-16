Nebati: Kişi başına gelir 10 bin doları aştı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2022’de kişi başına düşen gelirin 10 bin doları aştığını, bunun 2023’te 12 bin doları geçeceğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati. (AA)

Bakan Nureddin Nebati, 2022 Yılı Değerlendirmesi 2023 Hedefleri Programı’nda konuştu.

Ekonomide iyileşmelerin olduğunu savunan Nebati, kişi başına düşen milli gelirin de arttığını söyledi.

Nebati, şunları kaydetti: “2022’de kişi başına gelirimizin 10 bin dolar seviyesini aşacağını, 2023 yılında da daha da yükselerek 12 bin doların üzerine çıkacağını öngörüyoruz.”

Türkiye’de kişi başına düşen gelir 2017’de 10 bin doların, 2013’te de 12 bin doların üstündeydi.

Nebati, ayrıca “Bütçe açığımız yılın tamamında sadece 139,1 milyar TL oldu”