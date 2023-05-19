Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “14 Mayıs kına gecesiydi, 28 Mayıs düğün gecemiz olacak” dedi.

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AKP Tarsus İlçe Meclisi toplantısında konuşan Nebati, şunları dedi:

*Millet sevdasını, hizmet aşkını zırhtan elbise yapanları hiçbir kuvvet asla durduramaz. Vuslat yakındır. 14 Mayıs kına gecesiydi, 28 Mayıs düğün gecemiz olacak.

*Onlar, faizleri yükselterek Türkiye’nin kanını emenlere büyük olanaklar sağlamak için ellerinden gelen her türlü şeyi yaparken biz, “Faizleri indireceğiz” dedik. Biz, aynı şekilde bunları yaparken hiç kimseye boyun eğmedik çünkü “Ezanlar susmaz, bayraklar inmez” dedik.