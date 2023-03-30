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Yaramazlara biraz batar!

Ne sen bunun farkındaydın ne de yıllarca İBB: 1600 yıllık ‘Gülhane Sarnıcı’ açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gülhane Parkı’nda atıl durumdaki 1600 yıllık ‘Gülhane Sarnıcı’nı restore ederek İstanbullulara kazandırdıklarını duyurdu.

İBB’nin kentin kültürel mirasını korumaya yönelik kurduğu İBB Miras, Eminönü’nde bulunan Gülhane Parkı’nda bulunan ‘kaderine terk edilmiş’ durumdaki 1600 yıllık tarihi sarnıcı restore ederek İstanbullulara kazandırdı.


İmamoğlu, bu haberi eski AKP dönemindeki İBB yönetimine de atıfta bulunarak yaptığı paylaşımla duyurdu.

Nazım Hikmet’in meşhur ‘Ceviz Ağacı’ şiirindeki dizeleri değiştiren İmamoğlu, eski İBB yönetiminin sarnıçtan haberi bile olmadığını söyledi.

İmamoğlu’nun paylaşımı şu şekilde:

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Gülhane Sarnıcı’nı sanat merkezi olarak ziyarete açtıklarını bildirdi:

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