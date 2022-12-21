İBB’nin Moda İskelesi restorasyonu yılın ‘En İyi Projesi’ seçildi

İBB’nin ‘Moda İskelesi’ restorasyonu, Maison Française dergisi tarafından 2022 yılının ‘En İyi Restorasyon Projesi’ seçildi.

Fotoğraf: İBB Miras

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kentin kültürel mirasını korumaya yönelik kurduğu İBB Miras ödüllendirildi.

‘150 günde 150 proje’ kapsamında restore edilen tarihi Moda İskelesi, iç mimari ve dekorasyon dergisi Maison Française’in Türkiye edisyonu tarafından 2022 yılının restorasyon-iç mimari dalında en iyi projesi seçildi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, haberi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu: “Anjiyodan ödül ile dönme keyfi İBB Miras Moda İskelesi, Maison Française Dergisi tarafından 2022 yılının restorasyon-iç mimari dalında en iyi projesi seçildi. Türkiye’de restorasyonu tasarım ile birleştiren özel projeler üretmeye devam edeceğiz.”