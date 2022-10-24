İBB, 120 yıllık mirası ‘Cendere Sanat’a dönüştürdü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehrin tarihi sanayi yapılarından Cendere Hamidiye Pompa İstasyonu’nu restore ederek ‘Cendere Sanat’a dönüştürdü.

Fotoğraflar: İBB

İBB ‘150 günde 150 proje’ kapsamında, 19’uncu yüzyılda İstanbul’un su depolama ve dağıtım merkezlerinden biri olan Sarıyer’deki Cendere Hamidiye Pompa İstasyonu’nu sanat merkezine dönüştürdü.

Açılışa katılan İBB Başkanı İmamoğlu, bu haftaya Cendere Sanat’ı açarak başladıklarını belirterek, 16 milyon İstanbullunun şehrin güzelliklerinden en aktif şekilde faydalanmasını istediklerini aktardı.

Şehre milyonlarca metrekarelik aktif yeşil alanı kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen İmamoğlu şöyle devam etti: “Sarıyer’e 300 bin metrekarelik Büyükdere Fidanlığı’nı da kazandırıyoruz. Bu işler öyle uzaktan görüp geçilecek işler değildir. Lütfen içinde nefes alın, gelin, gezin, kültürel, sanatsal etkinlikleri yaşayın. Buralara gelmenizi yürekten diliyorum. Buralar gerçek sahipleriyle buluşsun. Gerçek sahipleriyle buluşmadığı zaman geçmiş zihniyet orayı kendisinin zannederek başka anlamlarda kullanmaya dönük adımlar atabiliyor. Ama biz buraları gerçek sahipleri olan sizlerle buluşturuyoruz.”

‘Sanatçıların önünde saygıyla eğiliyorum’

Bugüne kadar yaptıkları eserlerde sokakta dinlediği insanlardan ve sanatçılardan beslendiğini ifade eden İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cendere Sanat gibi mekanlar, çocuklarımızın yeteneklerini açığa çıkaracak yerler. Buraları gören, burada sanat eserleriyle buluşan çocuklarımız birer heykeltıraş, birer çağdaş sanatçı ve çok özel insanlar haline gelebilirler. Sanatla buluşan insanın zihni açık olur. Ben sanat eserlerine baktığımda gerçekten içine dalıp gidiyorum. Ve bütün sanatçıların önünde de o anlamda saygıyla eğiliyorum.”

İmamoğlu, konuşmaların ardından açılış kurdelesini sergiyi hazırlayan sanatçılara kestirdi. 22 sanatçının hazırladığı su ve çevre konulu ‘Suyun Akışı’ sergisi, 20 Nisan 2023 tarihine kadar açık kalacak.