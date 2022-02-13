Ne dinlesek: Üç şarkı önerisi

SERTAÇ ÇOMAK

Çevrimiçi platformlarda bu hafta yayımlanan bestelerden seçtik.

Moderat- Fast Land

Görsel: Youtube

Alman müzisyenler Sascha Ring, Gernot Bronsert ve Sebastion Szary’nin bir araya geldiği ikonik eloktronik müzik grubu Moderat, altı yıl aradan sonra çıkaracağı ilk uzunçalar albümünden ilk tekli ‘Fast Land’i yayınladı. Grubun aktardığına göre 13 Mayıs’ta yayınlanacak ‘MORE D4TA’ isimli albüm salgın sırasında ‘izolasyon’ ve ‘aşırı bilgi yüklemesi’ halleriyle boğuşarak yazılmış. ‘Post-truth’ çağının akışkanlığı karşısında bireyin ‘endüstriyel yalnızlığı’nı temsil eden ‘Fast Land’ Spotify ve harika bir kliple Youtube’da yayında.

Ali Gem- Eğer

Fotoğraf: Instagram

İstanbullu indie sanatçısı Ali Gem (Ali Cem Öztürk) geçen perşembe yayınladığı üçüncü teklisi ‘Eğer’le karşımızda. Tarla Records etiketiyle çıkan şarkı, sanatçının klasik lo-fi hissiyatını koruyarak yumuşak gitar, sıcacık klavye tonları ve Öztürk’ün kadife sesiyle “Bir kere beni duysan yeter” diyor. ‘Eğer’ Spotify ve Youtube’da yayında.

IDLES – Crawl! (DGG Edit)

Görsel: Youtube

Britanyalı noise punk grubu IDLES geçen salı günü yeni turnelerinin yanı sıra dördüncü uzunçalar albümleri ‘CRAWLER’da bulunan ‘CRAWL!’ isimli şarkı için bir klip ve remiks paylaştı. Videoda, grubun vokali Joe Talbot’ın parçanın sözlerini söylerken motosiklet sürdüğü kilden bir temsili yer alıyor. Talbot’ın ‘kaza yaptıktan sonraki dönüm noktası’ olarak tanımladığı şarkının ‘DGG Edit’i Spotify ve orijinal halinin yer aldığı klip Youtube’da yayında.