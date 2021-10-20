NBA tarihinin en iyi 75’i listesi: İlk 25 oyuncu açıklandı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 75’inci Yıl Dönümü Takımı’nın ilk 25 üyesi açıklandı.

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Amerika Basketbol Birliği (BAA) adıyla 1 Kasım 1946’da başlayan NBA, bu sezon 75’inci yıl dönümünü kutluyor.

Bu yıl 25, 35 ve 50’nci yıl dönümlerinde olduğu gibi geride kalan 75 senenin en iyi basketbolcularının listelendiği 75 kişilik bir takım da açıklanacak.

Bu listenin ilk 25 üyesi bugün duyuruldu.

Listenin kalan bölümü ise yarın ve 22 Ekim Cuma günü açıklanacak.

Açıklanan İlk 25 isim şöyle: