NBA maçında protesto: Hayvan hakları savunucusu sahaya girdi

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi’nde (NBA) Minnesota Timberwolves ile Memphis Grizzlies arasında dün akşam oynanan playoff maçında saha hayvan hakları savunucusu girdi. Amaç, Minnesota Timberwolves’un sahibini protesto etmekti.
Target Center’daki maçta ikinci sırada oturan Sasha Zemmel, üçüncü çeyrekte üzerinde NBA hakemi formasıyla sahaya daldıktan kısa süre sonra güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırıldı.
Hayvan hakları örgütü Direct Action Everywhere üyeleri Zemmel’in ‘forması’nın arkasında yazan ‘5,3’le Timberwolves’yu sahibi Glen Taylor’a ait Rembrandt Enterprises adlı yumurta fabrikasında kuş gribi nedeniyle öldürülen 5 milyon 300 bin tavuğu simgelediğini duyurdu. Açıklamaya göre Zemmel’in amacı, Minnesota eyaletinin en zengin adamı Taylor’a ‘teknik faul’ verip ‘oyundan atmaktı.’
Bu Minnesotta Timbervolves’un maçlarında son 10 gündeki üçüncü protesto eylemi oldu. Maçı Minnesota Timberwolves 119-118 kazandı.