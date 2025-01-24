NBA All-Star oylaması: Alperen Şengün, Batı Konferansı forvet sıralamasında altıncı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2025 All-Star maçındaki takımların ilk beş oyuncuları duyuruldu. Alperen Şengün, Batı Konferası forvet sıralamasında altıncı oldu.

Alperen Şengün. Fotoğraf: Houston Rockets

NBA’in açıklamasına göre Batı Konferansı’nda Denver Nuggets’tan Nikola Jokic’le Doğu Konferansı’nda Milwaukee Bucks’tan Giannis Antetokounmpo oylamayı zirvede tamamladı.

Los Angeles Lakers forması giyen yıldız oyuncu LeBron James, 21’inci kez all-star seçilerek rekor kırdı.

Houston Rockets’tan milli basketbolcu Alperen Şengün ise ilk beşe giremedi. Batı Konferansı’nın forvet oyuncuları arasındaki taraftar oylamasında 6’ncı sırayı alan Alperen’in yedek olarak all-star maçına seçilme şansı bulunuyor.

Takımlarda ilk beşte yer alacak oyuncular şöyle…

Doğu Konferansı ilk beş oyuncuları:

Jaylen Brunson (New York Knicks)

Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

Karl-Anthony Towns (New York Knicks)

Jayson Tatum (Boston Celtics)

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Batı Konferansı ilk beş oyuncuları:

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Kevin Durant (Phoenix Suns)

LeBron James (Los Angeles Lakers)

All-Star maçı yedek oyuncuları da 30 Ocak Perşembe günü açıklanacak. Her iki konferanstan yedişer yedek oyuncu, NBA başantrenörleri tarafından belirlenecek.

NBA All-Star’da toplam 24 oyuncu mücadele edecek. NBA All-Star organizasyonu ilk kez dört takım ve üç maçlık bir mini turnuvayı (iki yarı final ve bir final) içerecek.

Her takımda sekiz oyuncu olacak. 24 NBA All-Star oyuncusu eşit olarak üç takıma bölünecek. Dördüncü takım ise NBA’de birinci ve ikinci yılındaki oyuncuları ile NBA G Ligi’nin öne çıkan oyuncuları arasında 14 Şubat’ta oynanacak maçtan galip çıkan takım olacak.

2025 NBA All-Star organizasyonu, 16 Şubat’ta San Francisco’daki Chase Center’da oynanacak.