Alperen Şengün, NBA All-Star oylamasında 6’ncı sırada

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star taraftar oylamasının sonuçları açıklandı. Alperen Şengün, kendi konferansında 6’ncı sırada.

Alperen Şengün. Fotoğraf: AA

NBA All Star Organizasyonu, her yıl şubatta NBA normal sezonuna verilen hafta sonu arasında düzenleniyor. Batı ve Doğu konferansındaki toplam 30 takımdan, sezonun o zamana kadarki en iyi 24 oyuncusu seçiliyor ve bu oyuncular özel bir All-Star maçında karşılaşıyor.

Bu maçta oynayacak oyuncuların ilk beş seçimi son yıllarda internet üzerinden seçiliyor. En yüksek oyu alan oyuncular kendi konferanslarının ilk beşinde sahaya çıkıyor.

Taraftarlar, All-Star ​​oyuncularını belirlemekte yüzde 50 etkiye sahipken NBA oyuncuları ve gazetecilerin de yüzde 25’er oy oranı var. Diğer 14 All-Star oyuncuysa takımların koçları tarafından seçiliyor.

Bu yıl, NBA’deki dördüncü sezonunu oynayan Alperen Şengün, oylamada yayınlanan ilk sonuçlara göre kendi konferansında 314 bin 223 oyla 6’ncı sırada yer aldı.

NBA’in internet sitesinden yapılan oylama 20 Ocak’a kadar devam edecek. Taraftar oylama güncellemeleri ise 2, 9 ve 16 Ocak’ta paylaşılacak.

All-Star maçı ilk beş ​​oyuncuları 23 Ocak’ta, yedek oyuncular da 30 Ocak’ta açıklanacak. All-Star maçıysa 16 Şubat’ta.