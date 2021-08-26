Nazım Alpman: İçlerindeki ‘Taliban ruhu’ dışarı taştı

AKP iktidarı “artık bu kadarı da olmaz”, denilen o kadar çok şeyi başardı ki, ülkenin siyasi geleceği öngörülebilir olmaktan çıktı.

Bir zamanların “Müslüman Demokrat” markasıyla Avrupa’da havalı rüzgarlar estiren Erdoğan “İnanç bakımından Taliban ile aramızda ters bir yan yok” diyerek İslamofobi alanına büyük bir hizmet sunmuş oldu.

Erdoğan samimi bir siyasetçi. İçi dışı bir. Aklındaki her şeyi fikir olarak kabul edip paylaşmaktan kaçınmıyor. Taliban ile kurduğu empati bu özelliğinin bir yansıması.

Hükümet medyası da yeni fikirleri son derece hızlı biçimde benimseyip Taliban güzellemelerine başladı bile… İçlerindeki “Taliban ruhu” dışarı taştı. Şimdi yeni duruma fiyakalı bir isim de bulabilirler:

-Taliban açılımı!

Nazım Alpman’ın yazısı