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Yaramazlara biraz batar!

Nazım Alpman: ‘Derin’ kelimesi gereksiz; devletin kendisi ile karşı karşıyayız!

Adı ne olursa Sedat Peker suç unsurlarıyla sarmaş dolaş olmuş devletin önemli bir yapı taşı haline getirilmiş kişidir. Peker’in de dahil olduğu yapılara “derin devlet” de denilebiliyor. Oysa “derin” kelimesi gereksiz. Devletin kendisi ile karşı karşıyayız!

Bu işlerin bütün düğümlerinde adı ortaya atılan Mehmet Ağar, Uğur Mumcu cinayetiyle ilgili olarak Güldal Mumcu’ya devletin nasıl bir suç duvarı olduğunu gayet özlü biçimde anlatmıştı:

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-Bir tuğla çekersek o duvar yıkılır!

Ağar’ın duvar dediği devletin kendisiydi. Ağar da o duvarın önemli bir parçasıdır. 

Nazım Alpman’ın yazısı

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